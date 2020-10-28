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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إنقاذ الطاقم المصري للسفينة العالقة بين الصخور في ليبيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:20 م
السفينة العالقة
السفينة العالقة
عبير سليم
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أفادت قناة "ليبيا 24"، مساء اليوم الأربعاء، بإنقاذ كامل طاقم سفينة الشحن "ليدي حلوم" التي علقت بين الصخور داخل ميناء طرابلس منذ ليل الثلاثاء نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، أعلن أمس عن أن عملية إنقاذ ركاب السفينة الجانحة على الصخور بميناء طرابلس البحري ما زالت مستمرة، وأن فرق الإسعاف بجهاز الإسعاف والطوارئ وكل الأجهزة العاملة على عملية الإخلاء ما زالت موجودة بالمكان.

ونشرت صحيفة بوابة إفريقيا الإخبارية صورًا تُبين مواصلة سلطات الميناء جهودها في سحب السفينة "ليدي حلوم" التي ترفع علم بنما، موضحة أن على متنها طاقمًا مكونًا من 16 بحارًا مصريًا.

وذكرت أن السفينة جنحت من منطقة المخطاف إلى منطقة صخور حاجز الأمواج بسبب الرياح وسوء الأحوال الجوية ما تسبب في سقوط بعض الحاويات التي كانت على متنها.

كما ذكرت الشركة الليبية للموانئ- فرع ميناء طرابلس البحري عبر صفحتها على "فيسبوك"، مساء أمس، أن عاصفة قوية ضربت ميناء طرابلس البحري، وأدت إلى حدوث أضرار منها سقوط حاويات فى الساحات، وكذلك حاويات فارغة فى حوض الميناء في أثناء عملية شحن الحاويات الفارغة، بالإضافة لقطع حبال ربط (شيمة) لعدد من السفن الراسية بالميناء.

وأضافت أنه حدث جنوح لإحدى سفن الحاويات "ليدي حلوم"، المتواجدة بمنطقة المخطاف وملاصقتها لحاجز الأمواج، وأن حالة استنفار بالأقسام التابعة لفرع الشركة بالميناء جرت منذ ذلك الوقت.




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