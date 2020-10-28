رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: دخلنا مرحلة يصعب فيها تتبع إصابات كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:59 م
فوزى مهدي
فوزى مهدي
أ.ش.أ
طباعة
أكد وزير الصحة التونسي فوزى مهدي، أن 60% من التونسيين غير واعين بحقيقة الوضع الصحي الذي أصبح خطيرًا بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) ولا يضعون الكمامة، منبهًا من أن البلاد دخلت في المرحلة الرابعة لتفشي الفيروس والتي تتمثل في انتشار عدوى مجتمعية يصعب فيها تتبع الحالات والتعرف على مصدر العدوى.

وأوضح مهدي - في تصريح له اليوم الأربعاء - أن وصف الوضع بـ"الخطير جدًا" ليس بسبب تفشي الفيروس في البلاد؛ بل بسبب نقص وعي المواطنين بخطورة الوضع خصوصًا أن التعايش مع الفيروس سيمتد لأشهر إلى حين إيجاد اللقاح.

ورجح وزير الصحة التونسي، إمكانية تخصيص العطلة القادمة لفرض الحجر الصحي، لافتًا إلى أنه سيتم عرض هذا المقترح على الحكومة للنظر فيه خلال مجلس وزاري إلى جانب إجراءات أخرى لتعزيز الإجراءات الوقائية السابقة.

واعتبر أن فرض الحجر الصحي الشامل بتونس لم يعد له جدوى حاليًا، وأن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس "كورونا" اقترحت تعزيز الإجراءات على غرار منع التظاهرات والتقليص من الكراسي والطاولات في المقاهي إلى الحد الأقصى وغيرها من القرارات التي تفرض الصرامة في التطبيق.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 52 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 48 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1153 حالة، فيما تم تسجيل 2125 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 54 ألفًا و278 مصابًا.

موضوعات متعلقة

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

الصور

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

الأكثر قراءة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

لجنة التسوية تقضى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من قرارات (مستند)

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

«مشروبات الدايت» تعرضك لأمراض خطيرة بنسبة 20% أكثر من الآخرين

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيل طه حسين.. تعرف على أشهر معاركه الأدبية

في ذكراه.. لماذا لم يظفر طه حسين بـ «نوبل» رغم ترشحه 14 مرة؟

استقبال قصر عابدين لمشروع أهل مصر للأطفال

ختام فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية غدا