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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مترو الأنفاق»: حظر دخول الركاب للمحطات دون كمامة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:58 م
جريدة الدستور
علا غزال
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شددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على ضرورة ارتداء الكمامة قبل استقلال قطاراتها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومنعت الشركة المصرية لتشغيل المترو بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، دخول أي فرد من أبواب المحطات بدون ارتداء الكمامة وإلزام الجميع بشراء كمامة قبل دخول المحطة.

وكانت قد اتخذت شركة المترو مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم وتطهير القطارات 3 مرات يوميا قبل خروج القطار من المحطة وفور وصوله للمحطة الأخيرة، وتعقيم المحطات والأرصفة والمصاعد الكهربائية وصالات قطع التذاكر.

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