عالم فيروسات روسي: انخفاض معدل الوفيات يشير لضعف كورونا

قال عالم الفيروسات الروسي الدكتور أناتولي ألتشتاين، إن انخفاض معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في العالم بنحو ثلاث مرات مقارنة بموسم الربيع يشير إلى ضعف الفيروس نفسه.وأضاف ألتشتاين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء روسية اليوم الأربعاء -: "إذا نظرنا إلى ما كان لدينا في الربيع وقارناه بالوقت الحالي، وبالاعتماد على الإحصاءات الدولية، فسنرى انخفاضًا في معدل الوفيات بنحو ثلاثة أضعاف".وأوضح أن معدل الوفيات جراء فيروس كورونا خلال الربيع في أوروبا الغربية كان عند مستوى 10 إلى 15%، أما الآن فأصبحت هذه النسبة 0.5%، مؤكدًا أنه لا يعتقد بأن الأمر يتعلق فقط بتحسين العلاج بل أشار إلى ضعف الفيروس نفسه.