بتخفيضات 25%.. تفاصيل القافلة التموينية لشمال سيناء

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة التموينية الجديدة رقم 203 لمحافظة شمال سيناء، من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة المحملة بالسلع الغذائية واللحوم والدواجن لفروع الدلتا ماركت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الاحتياجات للمواطنين كسلع حرة يتم طرحها بأسعار مخفضة 25%.وأعلن المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح لـ«الدستور» أن القافلة التموينية رقم 203 تضمنت ضخ 1600 كيلو لحوم مجمدة برازيلي بسعر 62 جنيها للكيلو، و420 كيلو دواجن بسعر 37 جنيها للكيلو و125 كيلو أسماك بأسعار مخفضة 25%.وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه يتم توفير السلع الحرة من خلال القوافل التموينية ليتم إعادة ضخها في فروع الدلتا ماركت لطرحها بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بفروع المجمعات الاستهلاكية وطرح اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها والدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها للكيلو لعمل توازن في الأسعار والأسواق وتلبية احتياجات المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.