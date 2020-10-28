خطة لحماية «أشتوم الجميل» من مخاطر تغيرات المناخ

تواصل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة حماية المدن الساحلية من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر المختلفة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها مليار ونصف المليار جنيه، منها مدن بورسعيد ودمياط ورشيد ومطروح.وتفقد المهندس عمرو القاضي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة، اليوم الأربعاء، مع وفد بنك الاستثمار القومى، والمهندس على السعيد أبو صالح مدير عام إدارة شرق الدلتا، الأعمال الجارية لحماية بوغاز أشتوم الجميل القديم وحماية وتكريك بوغاز الجميل الجديد وعملية حماية المناطق المنخفضة.وقال المهندس مدحت حنا رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إنه يتم متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة القومية، واستكمال تنفيذ أعمال تدعيم وحماية شواطئ المدن الساحلية ضمن خطة العام المالى الجديد.وأكد حنا، أن الخطة تستهدف حماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية ونحر البحر، التي تتسبب في فقدان كثير من الشواطئ، وتعرض بعض المناطق بالغمر بمياه البحر في فترات النوات وهياج البحر.