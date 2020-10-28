تدمير طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير عدد من الطائرات المسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو السعودية.وأضاف التحالف ـ حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء: "أنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين"، مؤكدًا دعم الشرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.