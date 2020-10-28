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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حركة تغييرات موسعة فى بورتو للتنمية العقارية وخطط جديدة لجذب الاستثمارات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:52 م
بورتو للتنمية العقارية
بورتو للتنمية العقارية
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◄ فتح الله: 3 مشروعات جديدة تدعم خطط المجموعة المستقبلية لتطوير المنظومة العقارية

◄ بن خليفة: استثمارات الشركة 30 مليار جنيه.. والفترة الحالية تشهد نموًا للسوق العقارى

أعلنت مجموعة بورتو جروب عن إجراء حركة موسعة لإعادة هيكلة المنظومة الإدارية والتنفيذية بالشركة، وتضمنت الحركة تغيير اسم الشركة إلى بورتو للتنمية العقارية، كما شملت حركة التغييرات شكلا جديدا لإدارات بورتو، بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية للكيان ذى السمعة الشهيرة في السوق العقاري، والتي تتمثل في الالتزام بمواعيد التسليمات الخاصة بالوحدات على مستوى المشروعات المملوكة لبورتو للتنمية، في خطوة لبث رسالة الطمأنينة، لكل العملاء بأن بورتو ستقوم بالوفاء بالتزاماتها، بما يضمن تحقيق طمأنة للعملاء على استثماراتهم.

وقال جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، إن حركة التغييرات التي تمت في بورتو، تهدف إلي تطوير العمل بقسم التصميمات والبناء الحديث داخل الشركة، بما يضمن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء، لتقديم منتجات عقارية تتماشى مع متطلبات السوق الجديدة في وحدات عقارية تتميز بالاستدامة، كما تسعى بورتو للتنمية لفتح فرص استثمارية جديدة، خارج مصر من خلال إقامة بعض المشروعات فى دول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط، اعتمادًا على خبرة الشركة في المشروعات خارج مصر، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية واعدة في مجال الاستثمار العقارى والتجاري والسياحي.

وأضاف فتح الله، أن الرؤية الجديدة للشركة في ظل التغييرات الجذرية التي تمت تستهدف تقديم بورتو إلى السوق بشكل جديد، مؤكدًا أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من التحولات التى ستساهم بشكل مؤكد فى تغيير المشهد بشكل عام وتحقيق انتعاشة كبرى للقطاع، اعتمادًا على الرواج الذي سيشهده السوق العقاري في مصر.. ومن بينها بورتو للتنمية التى ستكون حديث الوسط العقاري عقب إعادة هيكلة كافة الجهات والقيادات الإدارية الخاصة بها، وسيتم الإعلان قريبًا عن إطلاق 3 مشروعات كبرى، ستقدم بها بورتو جروب نفسها للسوق العقارى بشكل يدعم خطط المجموعة المستقبلية لتطوير المنظومة العقارية فى مصر، وتقديم نماذج جديدة من المشروعات التى تتناسب مع متطلبات العملاء فى تلك المرحلة، بما يحقق لبورتو جروب ريادتها فى السوق العقاري.. موضحا أن هناك عنصرين أساسيين يبشران بجذب استثمارات أجنبية لمصر الفترة المقبلة، الأول هو استقرار الاقتصاد المصري مقارنة بالعديد من دول العالم، وذلك رغم الأزمة التي يمر بها العالم بالكامل، بالإضافة إلى تدشين مصر للعديد من المدن الجديدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال الدكتور أيمن بن خليفة، نائب رئيس مجلس الادارة لشركة بورتو جروب، إن استثمارات الشركة داخليا وخارجيا تبلغ 30 مليار جنيه، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد نموًا للسوق العقارى المصري، وأن الشركة لديها خطة قوية لزيادة معدلات التنفيذ بمشروعاتها خاصة أن الالتزام بمعدلات التنفيذ أحد التحديات التي تواجه السوق العقارية عقب أزمة كورونا والتي ستكشف عن الملاءة الفنية والمالية والخبرة لدى كل شركة، مؤكدًا أن مرونة الشركات العقارية في تقديم أنظمة سداد متنوعة جعلت القدرة الشرائية للعملاء خارج تلك التحديات.

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