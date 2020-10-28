فلسطين تسجل 450 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:57 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا- أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 612 حالة تعافٍ جديدة.
وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا- أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 612 حالة تعافٍ جديدة.
وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.