رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الهضيبي: كلمة السيسي دعوة للسلام واحترام رموز الديانات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:10 م
ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
طباعة
هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والحكومة والشعب المصري أجمع بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصر والمسلمين جميعًا بالخير واليمن والبركات.

وقال الهضيبي، في بيان اليوم الأربعاء، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، جاء شاملا وكاملا ويعد دعوة للسلام والتعايش السمح على الصعيد العالمي، واحترام وتقدير مكانة رموز كل الديانات السماوية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما حدث خلال الأيام الماضية نتيجة فعل فردي لا يمثل الإسلام والمسلمين من قبل أحد الأفراد نتج عنه حملات مسيئة لرسول الإسلام محمد "صلى الله عليه وسلم" يؤذي مشاعر ما يزيد عن 1.5 مليار مسلم حول العالم.

وأشار الدكتور ياسر الهضيبي إلى أن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم، فقال الله تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" وليس للمسلمين فقط، لافتًا إلى أن مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد من خلال السماحة واليسر وليس التشدد والعسر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية نشر الوعي السليم والفهم الصحيح لسيرة الرسول الكريم وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، على مستوى العالم كله، مشيدًا بإعلان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إطلاق منصة عالمية للتعريف بتعاليم الإسلام السمحة وسيرة الرسول محمد "صلى الله عليه وسلم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

السيسى: فهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة فى مواجهة أهل الشر

تركى آل الشيخ يعلق على تصريحات رمضان صبحي

الصور

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

الأكثر قراءة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

لجنة التسوية تقضى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من قرارات (مستند)

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

«مشروبات الدايت» تعرضك لأمراض خطيرة بنسبة 20% أكثر من الآخرين

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيل طه حسين.. تعرف على أشهر معاركه الأدبية

في ذكراه.. لماذا لم يظفر طه حسين بـ «نوبل» رغم ترشحه 14 مرة؟

استقبال قصر عابدين لمشروع أهل مصر للأطفال

ختام فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية غدا