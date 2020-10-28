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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

حسن شاكوش: «محمد رمضان نجم وتعاوني معاه هيدغدغ الدنيا»

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:08 م
حسن شاكوش ومحمد رمضان
حسن شاكوش ومحمد رمضان
حسين الجندي
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كشف المطرب حسن شاكوش، عن آخر تطورات مشاركته في أغنية جديدة مع الفنان محمد رمضان، والذي شاركه مؤخرًا في غناء بعض أغنيات مسلسل «البرنس»، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقال شاكوش، في تصريحات لـ«الدستور»: "عملت أغنية مسلسل البرنس في رمضان الماضي كانت دعاية للمسلسل وأحمد سعد كان عامل التتر ابتدت العلاقة بيني وبين الفنان محمد رمضان، وقلنا إننا هعمل حاجة مع بعض ويتم تصويرها".

وتابع: "محمد انشغل وأنا انشغلت، ولكن الأغنية كده كده موجودة بس لسه لم نضع الصوت بسبب ظروف الشغل والسفر وأعمالنا ويشرفني أننا نعمل حاجة مع بعض".

وعن أسلوب محمد رمضان في الغناء واختلافه عن أسلوب شاكوش، قال: "ده الحلو في الموضوع مثلًا أسلوبي والطبقة التي أغني منها والطبقة التي يغني منها المطرب عمر كمال، فالناس أحبتها وأعتقد أن اختلاف الطبقات بيننا سوف يعجب الجمهور".

واختتم: "لو ربنا كرم وفيه أغنية بيني وبين محمد رمضان أكيد هتحقق نجاح كبير لأنه اسمه كبير وهنضيف لبعض لأننا طبقة صوتنا مختلفة عن بعض إن شاء الله لو في شغل ما بينا هيدغدغ الدنيا".
حسن شاكوش: «محمد رمضان نجم وتعاوني معاه هيدغدغ الدنيا»
حسن شاكوش: «محمد رمضان نجم وتعاوني معاه هيدغدغ الدنيا»
حسن شاكوش: «محمد رمضان نجم وتعاوني معاه هيدغدغ الدنيا»
حسن شاكوش: «محمد رمضان نجم وتعاوني معاه هيدغدغ الدنيا»

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