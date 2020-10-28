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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«القومى للطفولة» يضم شقيق «رضيع طوخ» لحضانة جدته

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:42 م
القومى للطفولة
القومى للطفولة
كتب صلاح حسنى
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أكد صبرى عثمان مدير خط النجدة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة أن المجلس يتابع قضية وفاة طفل رضيع بطوخ جوعا بعد أن تركته والدته 9 أيام بالمنزل وحيدا، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحصول الوالدين على عقابهما الرادع جزاء لما قاما به.

وأضاف "عثمان" - فى بيان اليوم - أن المجلس القومى للطفولة حصل على تعهد من جدة الطفل المتوفى برعاية الطفل الآخر "مروان" وضمه لحضانتها بدلا من إيداعه بدر رعاية حفاظا عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ يفيد ورود بلاغ من "ع.ح" عامل، باكتشافه وفاة نجله 4 أشهر داخل الشقة سكنه وعدم تواجد زوجته والدة الطفل "ا.ش.ع" 24 عاما ربة منزل، مؤكدا أنه توجد خلافات مع زوجته وتركها المنزل وعدم رعاية الطفل.

وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتبين أن الزوجة تركت المنزل بعد خلال يوم 17 أكتوبر وظلت في بيت أسرتها تاركة الطفل الرضيع بمفرده حتى لقى مصرعه جوعًا دون رعاية.

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