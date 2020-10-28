رئيس الوزراء الأسترالي: فضيحة مطار الدوحة «أمر غير مقبول»

علق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، على تعرض السيدات الاستراليات للفحص الجسدي في مطار العاصمة القطرية الدوحة، مشيرًا إلى أنه أمر مروع وغير مقبول.وتعود أحداث الواقعة إلى الثاني من أكتوبر، عندما أجبرت السلطات في مطار حمد الدولي، جميع النساء اللواتي كن على متن الرحلة المتجهة من الدوحة إلى سيدني، على النزول من الطائرة.ووفقا للتقارير فقد تم إجبار جميع النساء الموجودات على متن الطائرة على مغادرتها، ولدى عودتهن كانت ملامح الاستياء بادية على وجوههن، فيما كانت واحدة على الأقل تبكي.وقال موريسون: الأمر كان مروعًا، أنا أب لبنات وارتعد من التفكير أن أي امرأة أكانت أسترالية أم لا قد تتعرض لهذا الأمر المشين".وأضاف: هذا ما شددنا عليه منذ المراحل الأولي للتحقيق ونحن مستمرون بهذه الرسالة، فضلا عن ذلك، نتوقع صدور نتائج التحقيق قريبا التي أكدت الحكومة القطرية أنها ستشاركها معنا".