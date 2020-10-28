الوضع خطير جدًا.. وفاة 4 أطفال بكورونا فى تونس

وصفت نصاف بن علية، المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية رئيسة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، الوضع الصحي الحالي في البلاد بـ"الخطير جدًا"، وذلك بعد أن تم تسجيل 1153 حالة وفاة، منها 52 حالة خلال اليومين الماضيين.وقالت نصاف بن علية- في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء: "إن عدد الإصابات خلال يومين فقط بلغ 2125 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 54 ألفًا و278 حالة".وأضافت: "أنه فيما يخص وفيات الأطفال، تم تسجيل 4 حالات تتراوح أعمارهم بين 16 و17 و10 سنوات يعانون من أمراض مزمنة، أما المتوفى الرابع فيبلغ عمره 19 عامًا لم يثبت إلى الآن إصابته بمرض مزمن".