رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«طب الأعشاب».. 10 أنواع من التوابل ينبغى توافرها فى كل بيت

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:16 م
أعشاب
أعشاب
وكالات
طباعة
التداوي بالأعشاب من أنواع الطب البديل، ولا يزال الناس يلجأون لاستخدامه في بعض البلدان منذ العصور القديمة وحتى الآن.

يستخدم القدماء التوابل والأعشاب لأغراض متعددة كالطهي والعلاج، لكنها كانت وما زالت تستخدم لعلاج كثير من الأمراض، وتوصلت الدراسات العلمية الحديثة أيضا إلى نتائج إيجابية حول فوائد الأعشاب، إذ تعد النباتات الطبية المجففة جزءا أساسيا في طب الأعشاب، إلى جانب استخدام الكثير من التوابل أيضا في علاج الكثير من الأمراض أو حتى للوقاية من الإصابة بها.

وتؤكد الدراسات على أهمية الأعشاب لا تقتصر على جزء محدد من النباتات، فكل جزء في النباتات له فوائده موقع"ancient-origins" الشهير استعرض فوائد وتاريخ الأعشاب الطبيعية.

اعتمد الإنسان في الحضارات القديمة، خاصة حضارة بلاد ما بين النهرين أو سومر وبابل وآشور وحضارة مصر القديمة، على الأعشاب الطبية في معالجة الأمراض، وفي دراسة بحثية نشرت على موقع "أصول قديمة" قامت الباحثة "أليسيا ماكديرموت" وهي حاصلة على درجات علمية في الأنثروبولوجيا ودراسات التنمية الدولية وعلم النفس، وهي كندية تقيم في الإكوادور، قامت بدراسة تاريخية لطب الأعشاب من الطب القديم إلى الطب الحديث.

وتحدثت الباحثة عن أهم 10 أصناف طبيعية يجب توافرها في كل منزل وتعتبر من الطب البديل:

1. اليانسون لعلاج آلام البطن

لليانسون دور مهم في علاج آلام البطن، إذ يساعد على التخلص من الغازات والمغص عند الأطفال.

2. القرنفل

يساعد القرنفل في القضاء على الجراثيم، لذا ينصح اختصاصيو التداوي بالأعشاب بمضغ القرنفل لعلاج آلام الأسنان.

3. إكليل الجبل

تعد نبتة "إكليل الجبل" مضادة للالتهابات، ما يعني أنه من الممكن استخدامها في علاج الكثير من الأمراض. ولأولئك الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية ينصحهم أخصائيو التداوي بالأعشاب بالاستحمام بأوراق "إكليل الجبل".

4. الزعتر

للزعتر فوائد كثيرة، إذ يستخدم لعلاج السعال والتهاب الشعب الهوائية، إلى جانب دوره في علاج الصداع.

5. العرعر

لنبتة العرعر تأثير مدر للبول وتعزز تدفق الدم إلى الكلى. ولاستخدام العرعر في الوجبات الدسمة تأثير فعال يساعد على هضم الأطعمة بشكل أفضل.

6. المريمية

ينصح خبراء التداوي بالأعشاب بالمضمضة باستخدام المريمية لعلاج التهاب الحلق والسعال ومشاكل اللثة.

7. الجنطيانا

تعتبر نبتتة الجنطيانا عقار منشط يساعد على الهضم كما يعمل على حثّ المعدة والأمعاء على إفراز العصارات اللازمة لهضم الطعام.

8. الفلفل الحار

الفلفل الحار مفيد للدورة الدموية ويفتح الشهية ويساعد على تسكين الآلام أيضا.

9. الثوم

للثوم فوائد سحرية، إذ يستخدم لعلاج ضغط الدم وتصلب الشرايين، إلى جانب دوره في علاج مشكلة تساقط الشعر، وإن كانت سمعة الثوم غير طيبة بسبب رائحته، إلا أن فوائدة كثيرة

10. القريص

نبات القريص مفيد للتخلص من الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل والروماتيزم، إلى جانب دوره في علاج تضخم البروستات والتهاب المثانة.

وختمت الباحثة هذه الدراسة: "تنوع استخدام هذه الأعشاب والتوابل التي أثبتت عبر مرور الزمن مدى أهمية وجودها في كل يوم وتعدد استخدامها. وأهم ما يجب توافره في كل منزل للحماية اليومية للصحة، وفقا للدراسة هو "ثوم، توابل، نعناع، البابونج، فلفل حر، زنجبيل، جوزة الطيب، بقدونس، قرفة، الكركم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

السيسي: نرفض كل أشكال العنف والإرهاب في أي مكان بالعالم

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

لجنة التسوية تقضى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من قرارات (مستند)

الصور

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

الأكثر قراءة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستصمم للتصحيح دون تدخل بشري

لجنة التسوية تقضى ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من قرارات (مستند)

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

الأقمشة الذكية تدخل على خط المواجهة مع كورونا

منتجات تحمي من فيروس كورونا

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

«مشروبات الدايت» تعرضك لأمراض خطيرة بنسبة 20% أكثر من الآخرين

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيل طه حسين.. تعرف على أشهر معاركه الأدبية

في ذكراه.. لماذا لم يظفر طه حسين بـ «نوبل» رغم ترشحه 14 مرة؟

استقبال قصر عابدين لمشروع أهل مصر للأطفال

ختام فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية غدا