«طب الأعشاب».. 10 أنواع من التوابل ينبغى توافرها فى كل بيت

1. اليانسون لعلاج آلام البطن



2. القرنفل



3. إكليل الجبل



4. الزعتر



5. العرعر



6. المريمية



7. الجنطيانا



8. الفلفل الحار



9. الثوم



10. القريص



التداوي بالأعشاب من أنواع الطب البديل، ولا يزال الناس يلجأون لاستخدامه في بعض البلدان منذ العصور القديمة وحتى الآن.يستخدم القدماء التوابل والأعشاب لأغراض متعددة كالطهي والعلاج، لكنها كانت وما زالت تستخدم لعلاج كثير من الأمراض، وتوصلت الدراسات العلمية الحديثة أيضا إلى نتائج إيجابية حول فوائد الأعشاب، إذ تعد النباتات الطبية المجففة جزءا أساسيا في طب الأعشاب، إلى جانب استخدام الكثير من التوابل أيضا في علاج الكثير من الأمراض أو حتى للوقاية من الإصابة بها.وتؤكد الدراسات على أهمية الأعشاب لا تقتصر على جزء محدد من النباتات، فكل جزء في النباتات له فوائده موقع"ancient-origins" الشهير استعرض فوائد وتاريخ الأعشاب الطبيعية.اعتمد الإنسان في الحضارات القديمة، خاصة حضارة بلاد ما بين النهرين أو سومر وبابل وآشور وحضارة مصر القديمة، على الأعشاب الطبية في معالجة الأمراض، وفي دراسة بحثية نشرت على موقع "أصول قديمة" قامت الباحثة "أليسيا ماكديرموت" وهي حاصلة على درجات علمية في الأنثروبولوجيا ودراسات التنمية الدولية وعلم النفس، وهي كندية تقيم في الإكوادور، قامت بدراسة تاريخية لطب الأعشاب من الطب القديم إلى الطب الحديث.وتحدثت الباحثة عن أهم 10 أصناف طبيعية يجب توافرها في كل منزل وتعتبر من الطب البديل:لليانسون دور مهم في علاج آلام البطن، إذ يساعد على التخلص من الغازات والمغص عند الأطفال.يساعد القرنفل في القضاء على الجراثيم، لذا ينصح اختصاصيو التداوي بالأعشاب بمضغ القرنفل لعلاج آلام الأسنان.تعد نبتة "إكليل الجبل" مضادة للالتهابات، ما يعني أنه من الممكن استخدامها في علاج الكثير من الأمراض. ولأولئك الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية ينصحهم أخصائيو التداوي بالأعشاب بالاستحمام بأوراق "إكليل الجبل".للزعتر فوائد كثيرة، إذ يستخدم لعلاج السعال والتهاب الشعب الهوائية، إلى جانب دوره في علاج الصداع.لنبتة العرعر تأثير مدر للبول وتعزز تدفق الدم إلى الكلى. ولاستخدام العرعر في الوجبات الدسمة تأثير فعال يساعد على هضم الأطعمة بشكل أفضل.ينصح خبراء التداوي بالأعشاب بالمضمضة باستخدام المريمية لعلاج التهاب الحلق والسعال ومشاكل اللثة.تعتبر نبتتة الجنطيانا عقار منشط يساعد على الهضم كما يعمل على حثّ المعدة والأمعاء على إفراز العصارات اللازمة لهضم الطعام.الفلفل الحار مفيد للدورة الدموية ويفتح الشهية ويساعد على تسكين الآلام أيضا.للثوم فوائد سحرية، إذ يستخدم لعلاج ضغط الدم وتصلب الشرايين، إلى جانب دوره في علاج مشكلة تساقط الشعر، وإن كانت سمعة الثوم غير طيبة بسبب رائحته، إلا أن فوائدة كثيرةنبات القريص مفيد للتخلص من الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل والروماتيزم، إلى جانب دوره في علاج تضخم البروستات والتهاب المثانة.وختمت الباحثة هذه الدراسة: "تنوع استخدام هذه الأعشاب والتوابل التي أثبتت عبر مرور الزمن مدى أهمية وجودها في كل يوم وتعدد استخدامها. وأهم ما يجب توافره في كل منزل للحماية اليومية للصحة، وفقا للدراسة هو "ثوم، توابل، نعناع، البابونج، فلفل حر، زنجبيل، جوزة الطيب، بقدونس، قرفة، الكركم".