1400 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 129 ألفًا و24 إصابة.وذكرت الصحة الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أنه تم تسجيل 3 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 485 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 2189 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام ليكون مجموع حالات الشفاء 124 ألفًا و647 حالة.