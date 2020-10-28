4 بحيرات صناعية لحماية القصير من مخاطر السيول

يستمر قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، فى تنفيذ خطة حماية المحافظات والمدن المعرضة لمخاطر السيول، وتدشين عدة مشروعات لتقليل الأخطار الناجمة عنها حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السكنية، وتجنب حدوث أي أزمات خلال موسم الأمطار المقبل.وواصلت الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، الأربعاء، تنفيذ أعمال الحماية بمدينة القصير، والتى تشمل إنشاء سد إعاقة و4 بحيرات صناعية و٤ حواجز توجيه، بالإضافة إلى قناة صناعية على أودية النخيل والعمبجى والعنز والقصير وأم لصيفة، بجانب أعمال مبانى الدبش بالمونة بالحاجز خلف بحيرة 3 وحاجز وادي العنز وأعمال الطبقة E بالوادى الفرعى.وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، بجانب إنشاء خزانات أرضية بهدف حصاد مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير مياه الشرب، مشيرًا إلى وضع خطة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول في كل المحافظات المعرضة لها، حسب الخطة القومية التي تأتي ضمن استراتيجية 2020، ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.