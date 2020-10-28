إنتصار السيسي: «المولد النبوي» مناسبة جليلة نستلهم فيها القيم السامية

هنأت السيدة إنتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.وقالت إن ذكرى مولد النبي الكريم تعد مناسبة جليلة للتأمل والسكينة، نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي.وأضافت في تدوينة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "نحتفل اليوم بذكرى مولد خير الخلق النبي الكريم، وهي مناسبة جليلة للتأمل والسكينة، نستلهم فيها القيم السامية العظيمة التي أرساها النبي فأصبح ما قدمه للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان".