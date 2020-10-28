«تكنولوجيا المعلومات» يستعين بجوجل لتدريب 30 ألف شاب على الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر الفيديو كونفرنس، توقيع اتفاقية تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" وشركة جوجل العالمية، لإطلاق "برنامج الذكاء الاصطناعي وبناء قدرات تعلم الآلة" بهدف تدريب نحو 30 ألف متخصص في البرمجيات من خريجي وطلاب تخصصات هندسة البرمجيات وعلوم الحاسب على أدوات وعمليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من معالجة اللغة الطبيعية ورؤية الحاسوب والتحليلات التنبؤية، وقع اتفاقية التعاون الدكتورة هبة صالح، رئيس المعهد، ومات بريتن، رئيس جوجل أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.ويهدف البرنامج إلى تدعيم الجيل القادم من مهندسي الحاسبات ومطوري البرمجيات في مصر بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات الحالية باستخدام تقنية تعلم الآلة على كل المستويات (المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين)، كما سيتمكن المتدربون على مدار 18 شهرًا من اجتياز برنامج متكامل من الدورات والاختبارات العملية التي تقدمها منصة "Qwiklabs" للتدريب عبر الإنترنت تحت قيادة خبراء متميزين من شركة جوجل ومن شركاء رئيسيين آخرين.وتتضمن الاتفاقية خطة تشغيل المستوى الأول والذي يستهدف تدريب 25 ألف متدرب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على أن يتم استكمال أعمال التدريب في المرحلة الثانية التي ستتضمن كلًا من المستويين الثاني والثالث والتي ستستهدف فور إطلاقها عدد 3 آلاف لكل مستوى ليصل إجمالى عدد المستفيدين إلى ما يزيد عن 30 ألف مستفيد.وتعقيبًا على الاتفاقية؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع شركة جوجل العالمية يعد إضافة لبرامج التدريب التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لبناء قدرات الشباب؛ حيث ستسهم الاتفاقية فى إتاحة برامج التدريب المتخصص لنحو 30 ألف شاب؛ معربا عن تقديره لجهود الشركة وعن تطلعه إلى لقاء نماذج من الشباب من خريجي هذه المبادرة عقب انتهائهم من التدريب.وأشارت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى أن التعاون مع شركة جوجل العالمية يأتي فى سياق استراتيجية الوزارة للاهتمام ببناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة فى تخصصات الذكاء الاصطناعى، كما تأتى فى إطار محكم من المبادرات الأخرى مع العديد من المؤسسات التكنولوجية والتعليمية العالمية ووعدت بمشاركة قصص النجاح وحصاد هذه المبادرة تباعًا ووفق خطة التنفيذ.هذا، وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الندوة الافتراضية "ما بعد كوفيد 19، وتبنى التكنولوجيات الحديثة للانطلاق الاقتصادى"، والتي نظمتها شركة جوجل ضمن أنشطة مبادرة "انطلق بقوة مع جوجل" Grow Stronger with Google التي أطلقتها الشركة العالمية لدعم الأنشطة التجارية الصغيرة والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.حضر الندوة الافتراضية؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، وجوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة في مصر، وهشام الناظر مدير شركة جوجل في مصر، وعدد من أعضاء كل من السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والسفارة الأمريكية في مصر، بالإضافة إلى عدد من القيادات بالقطاعين الحكومي والخاص، وعدد من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وأدار المناقشة مارتن روسكي مدير أول السياسة العامة والعلاقات الحكومية فى شركة جوجل.وأكد الدكتور عمرو طلعت، في كلمته خلال الندوة، على اهتمام الدولة ببناء قاعدة من المهارات الرقمية، وخلق البيئة المحفزة لنمو ريادة الأعمال، موضحا الجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ خطة لتدريب 110 ألف شاب خلال العام المالي الحالي على مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة الى تنفيذ خطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات حيث تشهد المرحلة الأولى من المشروع تدشين 8 مراكز لتوفير التدريب التقنى وسبل دعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب.وأوضح أن تهيئة البيئة الداعمة لريادة الأعمال يعد أحد أهم محاور خطط عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرًا إلى أن مصر قد حافظت خلال النصف الأول من العام الحالي على مركزها الأول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا في جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية في قطاع الشركات الناشئة؛ مستعرضًا أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة لبناء القدرات وتحفيز الشباب على العمل الحر ومنها مبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، وكذلك مبادرة "فرصتنا.. رقمية" التي تهدف إلى تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي القومية.وأضاف الوزير أن مسيرة التحول الرقمى في مصر تشهد تطورا مستمرا، حيث تتضافر جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كل قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية، مؤكدا على أن هناك تزايد مستمر في الاعتماد على التكنولوجيا بسبب ظروف الجائحة والتي انعكست على زيادة مؤشرات استخدام المواطنين للتكنولوجيا والإنترنت في مصر.كما أشار طلعت إلى الجهود المكثفة التي بدأت منذ 2018 لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتحسين خدمات الاتصالات، ما أثمر عن تضاعف متوسط سرعات الإنترنت في مصر 6 أضعاف مع بداية 2020، كما تم ربط 2300 مدرسة بشبكة الألياف الضوئية، إلى جانب ربط 5300 مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية في إطار تنفيذ خطة لربط كافة المباني الحكومية البالغ عددها 33 ألف مبنى بهذه الشبكة خلال 36 شهرًا، كما شهدت هذه الفترة وضع الإطار العام للبيئة التشريعية من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.