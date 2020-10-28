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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: قلقون من الأوضاع في قره باغ

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 01:52 م
قرة باغ
قرة باغ
وكالات
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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الكرملين يأسف وقلق من استمرار القتال في قره باغ.

وأضاف بيسكوف، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لما يحدث في منطقة النزاع في قره باغ "القتال مستمر على أي حال، وهذا الأمر يسبب الأسف والقلق".

في 25 أكتوبر، أعلنت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ سيكون الثالث من نوعه، والأول بوساطة واشنطن.

وبات الاتفاق ساري المفعول، في الساعة السابعة صباحًا (بتوقيت موسكو) من يوم 26 أكتوبر، لكن رغم ذلك، اتهم الجانبان لاحقًا بعضهما البعض بانتهاكه.

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