أبرزهم ملك سيرينا ويليامز.. أغلى 10 فساتين زفاف في العالم

تحلم كل عروس بيوم زفافها والفستان الذي سترتديه في ليلة عمرها، وتضع كل عروس ميزانية محددة لتصميم فستان فخم لكن في بعض حفلات زفاف المشاهير تكون الميزانية مفتوحة خاصة فيما يتعلق بفستان الزفاف، وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أغلى 10 فساتين زفاف هي الأغلى في العالم، وتألقن بها النجمات بتصميمات أيقونية.



سيرينا ويليامز

1 - سيرينا ويليامز:



يبلغ ثمن فستان زفاف لاعبة التنس الشهيرة "سيرينا ويليامز"عام 2017، 3 ملايين و511 ألف دولار أمريكي، وهو من تصميم مصممة الازياء العالمية "ساره بيرتون"، المديرة الابداعية لدار الازياء "الكسندر ماكوين" وتألقت بفستانها ذات قصة القلب مع الحزام المشدود على الخصر والكاب الطويل المطرز كله المنسدل على كتفيها.





فيكتوريا شواروفسكي

2 - فيكتوريا شواروفسكي:



في عام 2017 تزوجت وريثة العلامة التجارية الفاخرة للكريستال "شواروفسكي"، فيكتوريا شواروفسكي، وقد صمم فستان زفافها مصمم الأزياء الإيطالي العالمي "مايكل سينكو" حيث أتى تصميمه مرتكز على الدانتيل الفرنسي والتول الشفاف وقد رصع كله بقطع الكريستال الفاخرة، مما جعل قيمته تصل الى مليون دولار أمريكي.

جريس كيلي

3 - جريس كيلي:



فستان الزفاف الذي ارتدته النجمة الامريكية "جريس كيلي" في عام 1956 عند زواجها من أمير موناكو رينيه الثالث، من أروع التصميمات في العالم ويحمل تصميم مصممة الازياء العالمية "وهيلين روز" وقد تم تنفيذ تصميم الفستان خلال 6 أسابيع مع فريق عمل يضم 36 خياط وقد بلغ سعر الفستان وقتها 60 ألف دولار أمريكي.

كيم كارداشيان

4 - كيم كارداشيان:



نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" فستانها خلال زواجها من كانيي ويست في عام 2014، تخطى كل التوقعات فقد بلغ سعره نصف مليون دولار أمريكي، وهو من تصميم دار الأزياء الإيطالية العالمية "جيفنشي" وأتى مصنوع من الدانتيل الأبيض مع بعض لمسات القماش الشفاف ونفذ كله يدويًا.

سلمى حايك

5 - سلمى حايك:



تزوجت النجمة "سلمى حايك" من "فرانسوا اونري بينو" عام 2009، وارتدت فستان من تصميم مصمم الأزياء الفرنسي العالمي "نيكولا جيسكيير" بلغ ثمنه وقتها 435 ألف دولار أمريكي، وأتى الفستان بكورسيه مطرز كله يدوي وذات تصميم منفوش في قسمه السفلي مع طرحة طويلة.

كيت ميدلتون

6 - كيت ميدلتون:



دوقة كامبريدج كيت ميدلتون والتي تزوجت في عام 2011 من الأمير ويليام بفستان من تصميم مصممة الأزياء العالمية "سارة بورتون"، المديرة الإبداعية لدار الأزياء الإيطالية "الكسندر ماكوين"، وكان سعره 400 ألف دولار أمريكي، وأتى الفستان ذات طابع ملكي بامتياز مع الدانتيل الفاخر والذيل الطويل الذي بلغ 9 متر.



كولين روني

7- كولين روني:



المؤلفة البريطانية وزوجة لاعب كرة القدم "واين روني" ارتدت يوم زفافها في عام 2008 فستانا من دار الأزياء الفرنسية العالمية "ماركيزا"، وبلغ ثمنه حوالي 393 ألف دولار أمريكي، الفستان أتى بتصميم سترابلس مع التموجات القماشية الناعمة في جزئه السفلي.



كيارا فيراني

8 - كيارا فيراني:



مدونة الموضة الايطالية والمصممة "كيارا فيراني" تألقت يوم زفافها في عام 2018، بفستان من تصميم دار الازياء الفرنسية العالمية "كريستيان ديور" وقد بلغ ثمنه حوالي 420 ألف دولار أمريكي، حيث صنع من الاورجنزا للكورسيه مع الأكمام الطويلة والتول للقسم السفلي واستغرق العمل على تطريز هذا الفستان نحو 4000 ساعة.

أمل كلوني

9- أمل كلوني:

تزوجت المحامية الشهيرة أمل علم الدين من النجم جورج كلوني عام 2014 وكان عرسهما في قمة الفخامة وفستانها صممته دار الأزياء الإيطالية العالمية "أوسكار دي لا رينتا" وبلغت قيمته 381 ألف دولار أمريكي، ويعتبر هذا التصميم من آخر ابداعات المصمم العالمي والمدير الإبداعي للدار "دي لا رينتا" قبل وفاته ببصمته الخاصة فقد طرز كله يدويًا بالدانتيل، وتميز بالذيل الطويل والطرحة المطرزة التي أضيفت اليه.



ماري شانتيال ميلر