ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.وذكر المركز في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تسلم 3929 عينة اختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج 3030 عينة سالبة، و899 عينة موجبة 682 جديدة + 217 مخالطة.كما بين المركز تسجيل 709 حالات شفاء، و11 حالة وفاة.