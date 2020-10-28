وزير الخارجية الأمريكى يزور فيتنام غدًا خلال جولته الآسيوية

أعلنت الحكومة الفيتنامية أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، سوف يزور فيتنام يوم غد الخميس، ولمدة يومين خلال جولته الآسيوية الحالية.وذكر موقع يو إس نيوز الأمريكى، أن الإعلان عن الزيارة جاء في بيان قصير نُشر على الموقع الإخباري للحكومة الفيتنامية، اليوم الأربعاء.ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية ما إذا كان بومبيو سيُضيف فيتنام إلى قائمة جولته الرباعية.جدير بالذكر أن الدبلوماسي الأمريكي يزور الهند حاليًا، كما كان من المقرر أن يُجري اجتماعات فى إندونيسيا غدًا الخميس.