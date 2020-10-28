حلاق يعتدى جنسيا على طفل فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأربعاء، من القبض على حلاق بعد أن اتهمته والدة طفل بالتعدي على نجلها جنسيًا، بمركز تمي الأمديد.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من «ن. ح»، 35 سنة، ربة منزل تابعة لمركز تمي الأمديد، ونجلها «أ. أ. ع»، 10 سنوات، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، اتهمت فيه «ش. م. ع»، 30 سنة، حلاقا ومقيم بذات العنوان بالتعدي جنسيا على نجلها أثناء عمله معه بمحل الحلاقة.وأشارت الأم فى البلاغ إلى أنها اكتشفت الأمر بعد رفض نجلها الذهاب للعمل بالمحل، وبعد إلحاح اعترف الطفل بقيام صاحب المحل بالاعتداء عليه جنسيا أكثر من مرة.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهامات.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3036 لسنة 2020 إداري مركز شرطة تمي الأمديد، وبالكشف المبدئي تبين وجود إصابات للطفل من الخلف، وبالعرض على النيابة العامة طلبت عرض الطفل على الطب الشرعي وبيان ما به من إصابات.