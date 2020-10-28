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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد انتخابه.. رئيس البرلمان العربي يتعهد بالدفاع عن القضايا العربية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:33 م
عادل العسومي
عادل العسومي
أ.ش.أ
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قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن البرلمان سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعًا عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.

جاء ذلك في كلمة العسومي في الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتم خلالها انتخابه رئيسا للبرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين.

وقال العسومي، إن البرلمان العربي سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساسى يحقق التضامن العربي، دعم ونصرة قضية العرب الأولى فلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب، العمل على صيانة الأمن القومي العربي، مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الحلولِ السياسية لإنهاء النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية، وسنعمل في الجانب الاقتصادي والإنساني والاجتماعي تحقيقًا لتطلعات الشعب العربي في العيش الكريم.

وتقدم العسومي بالشكر الجزيل وعظيم التقدير والامتنان على الثقة الغالية لأعضاء البرلمان العربي لانتخابهم له رئيسًا للبرلمان العربي، صوت وضمير أمتنا العربية والمعبر عن آمال وطموحات الشعب العربي الكريم، متعهدا بالاستمرار معًا لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل دوره عربيًا وإقليميًا ودوليًا، والبناء على ما أنجزه في الفترة الماضية، واعتماد آليات عمل جديدة تمكّنه من القيام بأدوار فاعلة استنادًا لنظامه الأساس لمواكبة كافة الأحداث على الساحة العربية.

وتابع العسومي قائلا: "ونحن في بداية مرحلة جديدة للبرلمان العربي، نسهم جميعًا في تقييم الفصلين التشريعيين الأول والثاني، ونضع خطة عمل استراتيجية لدورنا في الفصل التشريعي الثالث، أمامنا تحديات جسام، وعمل شاق، وأنني على ثقة بأننا قادرون بجهودكم المخلصة على تجاوز كل التحديات ".

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