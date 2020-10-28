«التعاون الإسلامى» تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف فى كوت ديفوار

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، دعم المنظمة لجمهورية كوت ديفوار في مرحلة التطورات الجارية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 31 أكتوبر الجاري.وأعربت الأمانة العامة للمنظمة،في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الأربعاء،عن قلقها إزاء الأحداث العنيفة التي أُبلغ عن وقوعها في كوت ديفوار خلال الأيام القليلة الماضية، وأدت إلى مقتل العديد من الأشخاص في مدينتي بونوا ودابو شرقي البلاد.ودعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف المعنية على الانخراط في الحوار لحل خلافاتها وتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية في كوت ديفوار.