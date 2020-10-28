أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب جمركية

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 6 قضايا تهريب، أبرزها «مستلزمات طبية، مكملات غذائية، أمتعة شخصية، بضائع أجنبية».وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 33 قضية، أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مرورية، مخالفات مسطح مائى».وضبط 1619 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 185 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.