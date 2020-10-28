الزملوط يشهد تجربة عملية لجهاز التحكم عن بعد في تشغيل الآبار

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروع تطوير أنظمة الري بمنطقة زراعات البستان بالخارجة، حيث وجه بإعداد دراسة لإنشاء حوض وبوستر للتحكم في سحب المياه وتوزيعها بشكل متزامن لمنع إهدار المياه، مشددا بضرورة تنفيذ التجربة كمرحلة أولى على الأراضي التي تروي من الآبار الحكومية تمهيدا لتعميمها علي باقي الآبار بالمحافظة، والتي يتم فيها تحويل نظام الري من الغمر إلى حديث.رافق المحافظ خلال الجولة سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.كما شهد الزملوط تجربة عملية لتشغيل البئر بعد تركيب جهاز الرصد التليمتري الذي يعمل بالطاقة الشمسية ويقوم بالتحكم عن بعد في التشغيل والغلق وكميات تصرف المياه المتدفقة من البئر للزراعات حسب الاحتياج، وذلك ترشيدا للاستهلاك.يذكر بأن المشروع يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزاراتي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري لتطوير وتحديث نظم الرى ببعض أراضي المحافظة، وذلك بتحويل مساحة 175 ألف فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث.