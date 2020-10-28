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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالضفة الغربية والقدس

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:32 م
الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل
أ.ش.أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيًا خلال مداهمتها عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن نادي الأسير قوله، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الأحد عشر.

وعلى صعيد آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم إثر اقتحامها بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن العديد من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وتفتيش عدة منازل فيها واندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسكنين في أراضي برية السواحرة ومسكنًا ثالثًا في تجمع "واد أبوهندي" البدوي بالأراضي التابعة لبلدة أبوديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

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