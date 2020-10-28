شمال سيناء: توزيع 2850 تابلت على طلاب أولى ثانوى حتى الآن

تابع وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء حمزة رضوان، عملية توزيع جهاز التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توزيع 2850 جهازا للتابلت على طلاب مدارس إدارات العريش وبئر العبد والحسنة ونخل التعليمية كمرحلة أولى.وقال وكيل المديرية- في تصريح له اليوم الأربعاء- إنه سيتم بالمرحلة الثانية توزيع الجهاز على طلاب مدارس إدارتي الشيخ زويد ورفح التعليمية، مشيرًا إلى أن كل جهاز يحتوي على رقم تسلسلي لسهولة تتبعه حال فقدانه أو سرقته.وأوضح أن التابلت يعد بمثابة عُهدة شخصية للطالب لحين انتهاء الدراسة بمرحلة ‏الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطالب، ولا يرده إلا في حال تحويله لنظام تعليمي آخر.وأشار رضوان إلى أن توزيع التابلت على طلاب المدارس الثانوية يأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تطوير نظم الدراسة والامتحانات.