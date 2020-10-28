رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طالب وراء القرصنة الإلكترونية على أموال أهالي العجوزة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:26 م
طالب وراء القرصنة
طالب وراء القرصنة الإلكترونية
مريم جبل- عمرو المزيدي
طباعة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط طالب تخصص في القرصنة الإلكترونية على أموال المواطنين بالعجوزة.

تبلغت مباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بتضرره من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة له من إحدى البنوك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خارج وداخل البلاد بدون علمه بمنطقة العجوزة.

أكدت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب جامعى، ينتحل اسما وهميا حال قيامه بإجراء العمليات الشرائية على الإنترنت والآخر حاصل على بكالوريوس تجارة إذ استغل المتهم الأول طبيعة عمله بأحد المحلات التجارية بالجيزة.

وقيامه بمغافلة بعض العملاء المترددين على المتجر محل عمله وتمكنه من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى التى تشمل «رقم البطاقة، الرقم التعريفى، تاريخ الصلاحية» الخاصة بالعديد من العملاء ومن بينهم الشاكى من خلال تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بهاتفه المحمول وإستخدامها عقب ذلك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان المذكوران وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى وأنه قام بالتصرف بالبيع فى الهواتف المحمولة والملابس الجاهزة وأنه قام بإستلام تلك الشحنات ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمتهم الثانى والذى لا يعلم بذلك النشاط الإجرامى.

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها لبعض البنوك والخاصة بالعديد من عملاء تلك البنوك بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مارست الدعارة دون تمييز.. حبس «عنتيلة كفر الشيخ» 4 أيام

مصادر: «الأعلى للإعلام» يحقق مع محمد على خير بسبب مخالفته الأكواد

السيسي: نرفض كل أشكال العنف والإرهاب في أي مكان بالعالم

«كرهت المدرسة»..القصة الكاملة للتلميذة المُذنَّبة بسبب المصروفات

الصور

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمحطتي معالجة الصرف الصحي بأبو تيج

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

الأكثر قراءة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

السيسي: نرفض كل أشكال العنف والإرهاب في أي مكان بالعالم

مصادر: «الأعلى للإعلام» يحقق مع محمد على خير بسبب مخالفته الأكواد

السيسى: فهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة فى مواجهة أهل الشر

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

علماء الفلك يحددون تاريخ اصطدام الكويكب أبوفيس بالأرض

«مشروبات الدايت» تعرضك لأمراض خطيرة بنسبة 20% أكثر من الآخرين

شركتا أدوية تعدان بتخصيص 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول الفقيرة

مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

«قلبي مليان بحكايات».. كتاب صنعه طفلان في العاشرة

إبداعات «عتريس» و«الطيرى» في مناهج معهد «لغات المنيا»

«شعرية أبليس».. كتاب يروي سيرة الشر في منجز الإبداع العالمي

بـ21 دولة.. معرض شنجهاي الدولة لكتب الأطفال ينطلق 13 نوفمبر