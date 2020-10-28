طالب وراء القرصنة الإلكترونية على أموال أهالي العجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط طالب تخصص في القرصنة الإلكترونية على أموال المواطنين بالعجوزة.تبلغت مباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بتضرره من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به والصادرة له من إحدى البنوك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خارج وداخل البلاد بدون علمه بمنطقة العجوزة.أكدت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب جامعى، ينتحل اسما وهميا حال قيامه بإجراء العمليات الشرائية على الإنترنت والآخر حاصل على بكالوريوس تجارة إذ استغل المتهم الأول طبيعة عمله بأحد المحلات التجارية بالجيزة.وقيامه بمغافلة بعض العملاء المترددين على المتجر محل عمله وتمكنه من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى التى تشمل «رقم البطاقة، الرقم التعريفى، تاريخ الصلاحية» الخاصة بالعديد من العملاء ومن بينهم الشاكى من خلال تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بهاتفه المحمول وإستخدامها عقب ذلك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان المذكوران وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى وأنه قام بالتصرف بالبيع فى الهواتف المحمولة والملابس الجاهزة وأنه قام بإستلام تلك الشحنات ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمتهم الثانى والذى لا يعلم بذلك النشاط الإجرامى.وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها لبعض البنوك والخاصة بالعديد من عملاء تلك البنوك بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.