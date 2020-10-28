عادل العسومي رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية

فاز عادل عبدالرحمن العسومي، من البحرين، برئاسة البرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين، جاء ذلك في جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي عقدت، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.وينص النظام الأساسي للبرلمان العربي على أن يتم انتخاب رئيسه لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ومن المقرر أن ينتخب البرلمان نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان ونوابهم اليوم.