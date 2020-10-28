سقوط 4 تجار مخدرات في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 4 تجار مخدرات خلال حملات موسعة استهدفت فرض القانون وضبط الخارجين عن القانون.تمكنت من ضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 8،800 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، كمية من المشغولات الذهبية، هاتفين محمول ميزان حساس بحوزة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه.كما تم ضبط كمية من مسحوق الهيروين المخدر، مبلغ مالى، سلاح أبيض مطواة، هاتفين محمول بحيازة عاطل وربة منزل والثانية لها معلومات جنائية حال تواجدهما بمنطقة سكنهما.وضبط كمية من نبات الفودو بحوزة عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه، بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.