إندونيسيا تتجاوز 400 ألف إصابة بكورونا
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:25 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 آلاف و29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما جعل البلاد تتخطى حاجز الـ400 ألف إصابة بعدوى "كوفيد-19".
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفًا و612 حالة، وذلك عقب تسجيل 100 حالة وفاة جديدة.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفًا و612 حالة، وذلك عقب تسجيل 100 حالة وفاة جديدة.