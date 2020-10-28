إندونيسيا تتجاوز 400 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 آلاف و29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما جعل البلاد تتخطى حاجز الـ400 ألف إصابة بعدوى "كوفيد-19".وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفًا و612 حالة، وذلك عقب تسجيل 100 حالة وفاة جديدة.