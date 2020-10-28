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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

عبدالغني وآمون يتفقدان موقع حفر بئر في سيوة (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:22 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تفقد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، واللواء آمون مرتضى أبوعمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي موقع حفر البئر العميق بمنطقة الأمهات شرق مدينة سيوة الذى تم البدء في أعمال حفره وتسليمه للشركة المنفذة بتكلفة مالية تقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ البئر خلال 4 أشهر وسط فرحة أهالى سيوة الذين قدموا الشكر إلى القيادة السياسية لتلبية مطالبهم لتوفير مياه صالحة للشرب ورى زراعتهم الذين يعتمدون عليها كمصدر اقتصادي أساسي لهم.

وتفقد أعمال تمهيد الطرق بمدخل مدينة سيوة بطول سبعة كيلومترات في إطار تنفيذ البنية الأساسية بسيوة وتنفيذ المستهدف من رصف الطرق، ويجرى حاليًا تنفيذ طرق أسفلتية بطول 23 كم تربط مدينة سيوة بقرى المراقى وبهي الدين ضمن خطة جهاز تعمير الساحل الشمال الغربي.

كما تم الانتهاء من حفر بئر عميق بقرية الجارة لتوفير مياه الشرب ومياه لرى الزراعات واستصلاح الأراضي الجديدة، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود ومتابعة كل المشروعات ميدانيًا للاطمئنان على سير العمل وإزالة أي معوقات للانتهاء من المشروعات بالجودة والمواصفات المطلوبة والارتقاء بكل الخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين.

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