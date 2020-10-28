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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ميعاد صرف معاشات نوفمبر 2020 بالتفصيل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:25 م
معاش
معاش
هبه محمد
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن ميعاد صرف معاشات نوفمبر 2020 وسيكون في بداية الشهر، حيث سيتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد ومكاتب التأمينات الإجتماعية المتواجدة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك مع أتخاذ أصحاب المعاشات جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

ميعاد صرف معاشات نوفمبر 2020

ومنذ تداول أخبار ميعاد الصرف، تحركت مؤشرات " جوجل " من قبل المواطنين عن الاستعلام ومواعيد صرف معاشات نوفمبر 2020، وطريقة إستلام المعاشات في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويقدم لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات عن طريقة الاستعلام ومواعيد صرف معاشات نوفمبر 2020، وذلك وفقًا لما أعلنتة وزارة التضامن الإجتماعي في بيان رسمي لها، لتوفير الوقت والعبء على المواطنين.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2020

تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين عن موعد صرف معاشات نوفمبر 2020، وتقسم المعاشات إلى شرائح ومنها:

1 - الشريحة الأولى: وهي لأصحاب المعاشات الذين يصرف لهم معاش أقل من 1000 جنية، والذين يبلغ عددهم 2.4 مليون فرد، وسيتم لهم الصرف يومي الأحد والإثنين في بداية الشهر 1 أو 2 من نوفمبر.

2 - الشريحة الثانية: وهي لأصحاب المعاشات الذين يصرف لهم معاش أقل من 2000 جنية، والبالغ عددهم 2.4 مليون مواطن، وسيتم لهم الصرف يومي الثلاثاء والأربعاء في 3 أو 4 من شهر نوفمبر المقبل.

 ميعاد صرف معاشات نوفمبر 2020

وفرت وزارة التضامن الإجتماعي على المواطنين الوقت والجهد، لذلك وفرت لهم المنصة الإلكترونية للإستعلام عن أيام صرف معاشات نوفمبر 2020، خوفًا على صحة المواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد، وكالمعتاد كل شهر منذ بداية أزمة كورونا في البلاد، يتم تقسيم أيام صرف المعاشات إلى 3 فئات كل فئة يتم تحديد أيام لها من أجل الصرف، وذلك لمنع التكدس والإزدحام في الشوارع أو أمام ماكينة الصرف الآلي، وذلك حفاظًا على صحة أصحاب المعاشات من عدوى فيروس كورونا، وللحد من عدد إصابات كورونا المستجد.

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