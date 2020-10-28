شيخ الأزهر يعلن عن منصة عالمية ومسابقة دولية للتعريف بنبي الرحمة

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن إطلاقه منصة إلكترونية عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية وتكون مترجمة لعدة لغات، يقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.كما أعلن فضيلة الإمام الأكبر عن تخصيص مسابقة بحثية عالمية عن أخلاق النبي محمد صل الله عليه وسلم، وإسهاماته الكبرى في مسيرة الحب والخير والسلام.جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزراء وكبار رجال الدولة.