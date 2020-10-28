غدا.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة المولد النبوي الشريف

قررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم غد الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.كانت مؤشرات البورصة استهلت تعاملات اليوم الأربعاء - آخر تداولات الأسبوع- على صعود محدود، وسط ظهور بوادر لعمليات جنى أرباح، دفعت أسعار أغلبية أسهم السوق نحو التراجع الواضح بعد مرور حوالى نصف ساعة من بدء التعاملات، وسط توقعات للخبراء والمحللين بالسوق بمعاودة موجة ارتفاعات جديدة خاصة مع تحسن اجواء أداء شهادت الإيداع الدولية ببورصة لندن لبعض الأسهم القيادية بالبورصة المصرية.