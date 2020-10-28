حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:
مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: عليك أن تكون متسامحًا لتتمكّن من حل بعض المشاكل مع الشريك، وهذا ما يجنّبكما الوقوع في الخطأ.
صحيًا: أنت لا تدرك حجم العواقب الوخيمة التي تتعرّض لها في حال تعرّض وضعك الصحي لخلل ما.
مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: عليك أن تكون متسامحًا لتتمكّن من حل بعض المشاكل مع الشريك، وهذا ما يجنّبكما الوقوع في الخطأ.
صحيًا: أنت لا تدرك حجم العواقب الوخيمة التي تتعرّض لها في حال تعرّض وضعك الصحي لخلل ما.