حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.عاطفيًا: عليك أن تكون متسامحًا لتتمكّن من حل بعض المشاكل مع الشريك، وهذا ما يجنّبكما الوقوع في الخطأ.صحيًا: أنت لا تدرك حجم العواقب الوخيمة التي تتعرّض لها في حال تعرّض وضعك الصحي لخلل ما.