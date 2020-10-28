السيسي: فهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نحتفل اليوم معا بذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسى بالحكمة الموعظة الحسنة دعائم خالدة للإنسانية بأسرها، فاحتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة يستدعي كل معاني الرحمة في ديننا الحنيف ويذكرنا بأن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء لا الهدم تبيانا لقول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف أن مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد من خلال السماحة واليسر وليس التطرف والتشدد والعسر.وأكد أن قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم ويعتمدون على تفسيرات خاطئة لها مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها لنحمي المجتمع والدولة من مخططات التخريب.