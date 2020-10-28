محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المشروعات الخدمية والمرافق بقريتي الزرابي والبلايزة بمركز أبوتيج؛ وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة عمل وأداء رؤساء المراكز والأحياء، رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.بدأت الجولة، بتفقد أعمال تطهير الترع والمصارف بقريتي البلايزة والزرابي بمركز أبوتيج ورفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بمنطقة كوبري ترعة نجع حمادى، مشددًا على تكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الري.كما تفقد أعمال إنشاء كوبرى رقم 149 على ترعة نجع حمادي والذي يجري إنشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه وبحمولة 70 طن واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبري الذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية ومراعاة المواصفات الفنية والقياسية في التنفيذ.كما تفقد محافظ أسيوط مدرسة السادس من أكتوبر الابتدائية بقرية دكران والتي تضم 18 فصلًا دراسيًا وتم انشاؤها بتكلفة 5 مليون و689 ألف جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى التي تستهدف 60 قرية من قرى المحافظة الأكثر احتياجًاوأوضح المحافظ، أن إنشاء المدارس الجديدة بالقرى الأكثر احتياجًا يأتي تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالتعليم وخفض الكثافات داخل الفصول والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المخلتفة لأبنائنا الطلاب لتحسين مناخ التعليم من خلال الإنشاءات الجديدة للتغلب علي كثافة الفصول.وأشار إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع التعليم بالمحافظة تضمنت إنشاء 37 مدرسة ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالقرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية بلغت 183 مليون و620 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الابنية التعليمية والتي يجرى تنفيذها من خلال هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة.