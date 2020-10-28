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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرية الباكستانية تعلن نجاح تجربة اختبار صواريخ مضادة للسفن

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلنت البحرية الباكستانية، اليوم الأربعاء، نجاح تجربة اختبار صواريخ مضادة للسفن.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الإدارة العامة للعلاقات العامة التابعة للبحرية قولها إن السفن الحربية والطائرات والمروحيات التابعة للبحرية الباكستانية ضربت أهدافها بنجاح، مشيرة إلى أن عرض إطلاق الصواريخ كان بمثابة شهادة على قوة القدرات العملياتية والاستعداد العسكري.

بدوره، أعرب رئيس أركان القوات البحرية الجديد الأدميرال أمجد خان نيازي عن رضائه التام عن الجاهزية العملياتية للبحرية الباكستانية.

وقال نيازي إن البحرية الباكستانية قادرة تماما على الرد على أي نوع من أنواع العدوان، مضيفا أن أفراد البحرية وضباطها مستعدون دائما لحماية الحدود البحرية للبلاد والأصول البحرية.

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