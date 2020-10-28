السيسي يكرم عددا من الأئمة وقيادات «الأوقاف» والأزهر (صور)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من الأئمة وقيادات وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، وذلك في احتفالية المولد النبوي الشريف، الذي يقام بعد قليل في مركز المنارة للمؤتمرات.وشهد الاحتفالية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وشوقي علام، مفتي الجمهورية، والوزراء وكبار رجال الدولة.وتنفرد الدستور بنشر أسماء المكرمين، وهم:الشيخ علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسةالشيخ علي عمر عبدالفتاح هنو، إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ باللغة الفرنسيةعبد الحكيم بهجات عبدالحكيم مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريبالدكتورة مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاةالدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الأسبق والمكلف بالإشراف العلمي على مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينيةالشيخ عيد علي خليفة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - تسلمها نيابة عنه الدكتور هشام عبد العزيز- الإمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.