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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

السيسي يكرم عددا من الأئمة وقيادات «الأوقاف» والأزهر (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من الأئمة وقيادات وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف، وذلك في احتفالية المولد النبوي الشريف، الذي يقام بعد قليل في مركز المنارة للمؤتمرات.

وشهد الاحتفالية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وشوقي علام، مفتي الجمهورية، والوزراء وكبار رجال الدولة.

وتنفرد الدستور بنشر أسماء المكرمين، وهم:

الشيخ علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة
الشيخ علي عمر عبدالفتاح هنو، إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ باللغة الفرنسية
عبد الحكيم بهجات عبدالحكيم مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب
الدكتورة مها عقل رئيس مجلس إدارة مستشفى الدعاة
الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الأسبق والمكلف بالإشراف العلمي على مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية
الشيخ عيد علي خليفة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - تسلمها نيابة عنه الدكتور هشام عبد العزيز- الإمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

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