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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان»: بدء تسليم 1056 وحدة «سكن مصر» بـ6 أكتوبر الجديدة الأحد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:04 ص
سكن مصر
سكن مصر
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ الأحد المقبل، الموافق 1-11-2020، وحتى يوم الخميس الموافق 14-1-2021، فى تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر "المرحلة الثانية" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مضيفًا أنه تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 56، يوم الأحد 1-11-2020، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الإثنين 2-11-2020، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الثلاثاء 3-11-2020، ووحدات العمارة رقم 59، يوم الأربعاء 4-11-2020، وتخصيص يوم الخميس 5-11-2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مضيفًا أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الأحد 8-11-2020، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الإثنين 9-11-2020، ووحدات العمارة رقم 47، يوم الثلاثاء 10-11-2020، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأربعاء 11-11-2020، وتخصيص يوم الخميس 12-11-2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد 15-11-2020، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الإثنين 16-11-2020، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الثلاثاء 17-11-2020، ووحدات العمارة رقم 94، يوم الأربعاء 18-11-2020، وتخصيص يوم الخميس 19-11-2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مؤكدًا أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95، يوم الأحد 22-11-2020، ووحدات العمارة رقم 96، يوم الإثنين 23-11-2020، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 24-11-2020، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 25-11-2020، وتخصيص يوم الخميس 26-11-2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 107، يوم الأحد 29-11-2020، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الإثنين 30-11-2020، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الثلاثاء 1-12-2020، ووحدات العمارة رقم 141، يوم الأربعاء 2-21-2020، وتخصيص يوم الخميس 3122020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، موضحًا أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 142، يوم الأحد 6-12-2020، ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 7-12-2020، ووحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 8-12-2020، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأربعاء 9-12-2020، وتخصيص يوم الخميس 10-12-2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 93، يوم الأحد 13-12-2020، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 14-12-2020، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 15-12-2020، ووحدات العمارة رقم 131، يوم الأربعاء 16-12-2020، وتخصيص يوم الخميس 17-12-2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 137، يوم الأحد 20-12-2020، ووحدات العمارة رقم 145، يوم الإثنين 21-1-22020، ووحدات العمارة رقم 146، يوم الثلاثاء 22-1-22020، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الأربعاء 23-1-22020، وتخصيص يوم الخميس 24-1-22020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 67، يوم الأحد 27-1-22020، ووحدات العمارة رقم 68، يوم الإثنين 28-1-22020، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الثلاثاء 29-1-22020، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الأربعاء 30-1-22020، وتخصيص يوم الخميس 31-1-22020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 3-1-2021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الإثنين 4-1-2021، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الثلاثاء 5-1-2021، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 6-1-2021، وتخصيص يوم الخميس 7-1-2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 10-1-2021، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الإثنين 11-1-2021، ووحدات العمارة رقم 78، يوم الثلاثاء، 12-1-2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 13-1-2021، وتخصيص يوم الخميس 14-1-2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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