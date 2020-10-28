رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود محدود لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو محدود لدى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، آخر تداولات الأسبوع، بدعم من ظهور عمليات جني أرباح على أغلبية أسهم السوق.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 10576 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68%، ليصل إلى مستوى 2007 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01%، ليصل إلى مستوى 12591 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 4049 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17%، ليصل إلى مستوى 1886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91%، ليصل إلى مستوى 2767 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، عن نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 86.2 مليون جنيه عن فترة 30 سبتمبر لعام 2020 مقابل 73.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.81%، وحققت صافي ربح بلغ 7.7 مليون جنيه مقابل 6.7 مليون جنيه بنسبة نمو 15.06%.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق خسارة قدرها 9.183 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 8.330 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

وفي سياق آخر، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول، أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الألومنيوم العربية، 9670 سهم، 293.2 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية 500 سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، المصرية لخدمات النقل (إيجيتنرانس)، 293.2 ألف سهم، 60.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 7417 سهما، واشترى مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 462.2 ألف سهم.

وفي سياق ذاته، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 7 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الحديد والصلب المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب- عتاقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020

تركى آل الشيخ يعلق على تصريحات رمضان صبحي

تنفيذ الإعدام فى «ميكا والمجنون وحماصة» بواقعة «بار الصياد»

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض مشروعات «حياة كريمة»

image description

حريق ضخم فى عقار به مواد طلاء بدمياط

image description

محافظ دمياط تبحث تخفيف أعباء كورونا عن مستأجرى رأس البر

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

الأكثر قراءة

بعد تصويرها 73 فيديو إباحيًا.. «عنتيلة كفر الشيخ» تتهم زوجها بضربها وإجهاضها

وزير التعليم للمطالبين بإلغاء العام الدراسى: «مش هيحصل»

بالأسماء.. قائمة المكرمين من السيسي باحتفالية المولد النبوي

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 28-10-2020

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

شركتا أدوية تعدان بتخصيص 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا للدول الفقيرة

مادتان غذائيتان تزيدان من خطر الإصابة بالسرطان

طالبهما بارتداء الكمامة.. فكانت النتيجة 27 طعنة

ألمانيا بصدد فرض إجراءات صارمة جديدة مع ارتفاع الإصابات بكورونا

أيام زمان

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

«أرفض الغناء في الكباريهات».. اعترافات إيمان البحر درويش

«أفسدت سوق الإبداع».. لماذا اتهم يوسف إدريس أديب نوبل بهذه التهمة؟

سر خناقة شويكار والمهندس.. فوجئ بها المتفرجون تطارده في الشوارع فطلبوا استرجاع قيمة التذاكر

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. أكاذيب الأجير محمد ناصر وخرافات ديفيد هيرست
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة المنشودة بين.. جمال الثقافة.. وثقافة الجمال!
د.مينا بديع عبدالملك
البوصلة المفقودة فى قضية التنوير بالكنيسة القبطية
منى رجب
نساء مصر فى صدارة المشهد الانتخابى
المزيد

الثقافة

بـ21 دولة.. معرض شنجهاي الدولة لكتب الأطفال ينطلق 13 نوفمبر

فى 6 أجزاء.. إصدار «الموسوعة العالميِّة» لموجز تاريخ الإنسانية

«الثقافة السينمائية» يعرض فيلمين احتفالًا بالمولد النبوى.. الليلة

خالد جلال يكرم محمد هنيدى فى «سينما مصر» (صور)