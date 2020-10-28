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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: صرف السعودية نصف مليون ريال لذوي المتوفى بكورونا قرار مهم

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض خاص بقرارات مهمة صدرت عن مجلس الوزراء السعودي - عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشف الملحق العمالي بالرياض عن أن هذه القرارات كان من أبرزها صرف مبلغ مقداره نصف مليون ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًا كان أو عسكريًا، وسعوديًا كان أو غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في 2 مارس 2020 الموافق 7 رجب 1441 هجرية.

يذكر أن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)  بالمملكة كان لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين، ولم يفصح عن وجوده لدى المنفذ السعودي، وقامت وزارة الصحة في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس وتم عزله في المستشفى، والتعامل مع الحال وقتها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

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