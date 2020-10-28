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القبلة

وزير الأوقاف للرئيس السيسى: وقفت موقفًا وطنيًا عظيمًا لن ننساه

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:04 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، مشددًا على أن الترجمة الحقيقية تكمن في اتباع سنته وحسن الاقتداء به، ومن مكارم أخلاق النبى خلق الوفاء ورد الجميل.

وأضاف خلال كلمته في احتفال المولد النبوى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الرسول عاد إلى مكة من الطائف في جوار رجل مشرك هو المطعم بن عدى، وفى يوم بدر ومع المطالبة بإطلاق الأسرى، فقال صلى الله عليه وسلم لو أن المطعم فيهم لأطلقت سراحهم إكرامًا له وردًا لجميله يوم أن دخلت مكة في جواره.

وتابع وزير الأوقاف موجهًا كلمته للرئيس السيسى: "لم ننس ولن ننسى يوم أن وقفت موقفًا وطنيًا عظيمًا مشهودًا في وقت عصيب جدًا وقلت: "إن الرصاص الذى يوجه إلى صدور المصريين نتلقاه بصدورنا".. وقلت يا سيادة الرئيس: "لا يمكن لأحد أن يروع المصريين ونحن على قيد الحياة"، وأعانك الله ووفيت وكأنك كما قال المتنبى: "وقفت وما في الموت شك لواقف اكنك في جفن الردى وهو نائم".

ووجه الدكتور مختار جمعة كلمة للرئيس السيسى قائلًا: "لن نقول مثل ما قيل لسيدنا موسى.. فاذهب أنت وربك فقاتلا.. لكن نحن بإذن الله معكم عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك مقاتلي.. علماء الأزهر والأوقاف مع معركة بناء الوعي والوطن والجبهة متى لزم الأمر.. شأن الوطن عظيم.. ولنا وطن بأنفسنا نقيه".

وشدد على أن الرئيس السيسى سعى خلال الفترة الماضية إلى تحسين الأحوال العلمية والمادية للأئمة من خلال زيادات مالية مختلفة وصرف مكافأة تميز علمى، تشجيعًا لهم للحصول على من درجة علمية في تخصصات مختلفة.

وطالب الوزير بضرورة العمل والاجتهاد من أجل كسب احترام العالم للدين الإسلامى، مقدمًا هدية إلى الرئيس السيسى.

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