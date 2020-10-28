24 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، وتوجد علي الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينة حاويات، وتوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات.