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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

24 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
سفينة حاويات
سفينة حاويات
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، وتوجد علي الأرصفه 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينة حاويات، وتوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات.

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