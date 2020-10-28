طريقة عمل كيكة الشوفان دايت
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
هويدا سعيدطباعة
تقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل كيكة الشوفان دايت، إذ إن الشوفان من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية.
ويحتوي الشوفان على كمية كبيرة من فيتامينات مجموعة B، التي تساهم في تعزيز عمليات إنتاج الطاقة.
المقادير:-
كوب شوفان مطحون
بيضة واحدة
ملعقة كبيرة زيت
فانيليا
ربع كوب لبن
2 معلقة كبيرة عسل أبيض أو نستخدم سكر سكر دايت
معلقة صغيرة خل
معلقة صغيرة بيكنج باودر
طريقة التحضير:-
الخطوة الأولى، نخلط كل المكونات السائلة، مع بعضها البعض، ونضيف عليها، الشوفان والبيكنج باودر، ونقلب.
الخطوة الثانية، نصب الخليط، في صينية صغيرة، مبطنة بمسحة زيت ورشة دقيق شوفان، وتدخل الفرن حوالي 15 دقيقة.
ويحتوي الشوفان على كمية كبيرة من فيتامينات مجموعة B، التي تساهم في تعزيز عمليات إنتاج الطاقة.
المقادير:-
كوب شوفان مطحون
بيضة واحدة
ملعقة كبيرة زيت
فانيليا
ربع كوب لبن
2 معلقة كبيرة عسل أبيض أو نستخدم سكر سكر دايت
معلقة صغيرة خل
معلقة صغيرة بيكنج باودر
طريقة التحضير:-
الخطوة الأولى، نخلط كل المكونات السائلة، مع بعضها البعض، ونضيف عليها، الشوفان والبيكنج باودر، ونقلب.
الخطوة الثانية، نصب الخليط، في صينية صغيرة، مبطنة بمسحة زيت ورشة دقيق شوفان، وتدخل الفرن حوالي 15 دقيقة.