المقادير:-

طريقة التحضير:-

تقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل كيكة الشوفان دايت، إذ إن الشوفان من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية.ويحتوي الشوفان على كمية كبيرة من فيتامينات مجموعة B، التي تساهم في تعزيز عمليات إنتاج الطاقة.كوب شوفان مطحونبيضة واحدةملعقة كبيرة زيتفانيلياربع كوب لبن2 معلقة كبيرة عسل أبيض أو نستخدم سكر سكر دايتمعلقة صغيرة خلمعلقة صغيرة بيكنج باودرالخطوة الأولى، نخلط كل المكونات السائلة، مع بعضها البعض، ونضيف عليها، الشوفان والبيكنج باودر، ونقلب.الخطوة الثانية، نصب الخليط، في صينية صغيرة، مبطنة بمسحة زيت ورشة دقيق شوفان، وتدخل الفرن حوالي 15 دقيقة.