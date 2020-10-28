الليرة التركية تسجل انخفاضا لليوم الثالث أمام الدولار الأمريكى

سجلت الليرة التركية انخفاضًا جديدًا أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعًا وأرقامًا قياسية، وحقق زيادة لليوم الثالث على التوالي.ووفقًا لتقارير إعلامية تركية، فقد وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 8.23 ليرة تركية، فيما بلغ سعر صرف اليورو إلى 9.69 ليرة، كما ارتفع سعر جرام الذهب إلى 505 ليرة تركية.وبدأ الدولار تعاملات اليوم بارتفاع كبير مسجلًا 8.19 ليرة تركية خلال التعاملات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ثم استمر في الصعود حتى سجل 8.23 ليرة تركية وسط توقعات بحدوث زيادة أخرى.وتأتي موجة التقلبات العنيفة في أسواق الصرف التركية بالتزامن مع إعلان وكالة بلومبرج، أن قيمة العملة الوطنية التركية انخفضت على مدار التسعة أسابيع الماضية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية منذ عام 1999، ويتوقع الخبراء بأن يكسر الدولار حاجز الـ15 ليرة تركية، خلال الأيام المقبلة.